Eksplosioner er hørt i Ukraines to største byer ved daggry

Et missil har angiveligt ramt en bygning nordøst for Kiev, mens der er hørt brag i hovedstaden mandag nat.

Der er blevet hørt eksplosioner i Ukraines hovedstad, Kiev, og i landets næststørste by, Kharkiv, tidligt mandag morgen.

Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Eksplosionerne er blevet hørt, efter at natten har været forholdsvis stille, lyder det fra den ukrainske sikkerheds- og efterretningstjeneste.

- Der er igen blevet hørt eksplosioner i Kiev og Kharkiv. Inden da var der roligt i den ukrainske hovedstad i flere timer, står der i en erklæring på beskedtjenesten Telegram mandag morgen.

Der er ikke umiddelbart meldinger om tilskadekomne i forbindelse med eksplosionerne, der ikke er blevet bekræftet for uafhængig side.

Netmediet Kyiv Independent skriver mandag morgen, at luftsirenerne igen er gået i gang i Kiev.

I byen Chernihiv, der ligger 150 kilometer nordøst for Kiev, er der meldinger om, at et lejlighedskompleks er brudt i brand efter at være blevet ramt af et missil natten til mandag.

Det oplyser Ukraines statslige kommunikationsenhed omkring klokken 04 dansk tid ifølge The Guardian.

En kvinde meldes at være kommet til skade. Netmediet Kyiv Independent skrev tidligere på natten, at luftsirenerne var gået i gang i byen, og at indbyggerne er blevet opfordret til at søge det nærmeste tilflugtssted.

Rusland har indtil videre affyret mere end 350 missiler mod ukrainske mål, melder en højtstående amerikansk embedsmand til Reuters.

Natten til mandag er det også kommet frem, at den sydlige ukrainske kystby Berdjansk søndag kom under russisk kontrol.

Det oplyser byens borgmester, Alexander Svidlo, i en video på Facebook ifølge BBC.

Ifølge Svidlo gik russiske tropper ind i byen klokken 15.50 lokal tid søndag. De fik kontrol med rådhuset klokken 20, siger borgmesteren.

Berdjansk ligger ved Sortehavet og er hjemsted for cirka 100.000 borgere. Der ligger også en lille flådebase i byen.

