Eksplosioner giver genlyd i Ukraines hovedstad

Eksplosioner kan torsdag eftermiddag høres i Ukraines hovedstad, Kyiv. Det meddeler en korrespondent for nyhedsbureauet Reuters.

Lyden af eksplosioner kommer, efter at luftvåbnet har advaret om et muligt russisk missilangreb.

Nyhedsbureauet AFP's journalister siger, at der lød to brag i den ukrainske hovedstad.

Det russiske nyhedsbureau Tass skriver, at en kraftig eksplosion har ramt området omkring lufthavnen Zjuljany. Oplysningen er ikke umiddelbart bekræftet fra ukrainsk side.

Tidligere torsdag meddelte nabolandet Rumænien, at der er fundet et krater efter et droneangreb nær grænsen til Ukraine.

Tilsyneladende har Rusland angrebet infrastruktur i en ukrainsk havn. Det meddeler det rumænske forsvarsministerium ifølge Reuters.

Krateret er omkring 1,5 meter dybt. Det er fundet i et ubeboet område.

/ritzau/