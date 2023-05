Eksplosioner hørt i Kyiv: Luftforsvar taget i brug

Eksplosioner er natten til torsdag hørt i den ukrainske hovedstad, Kyiv, samt andre ukrainske byer.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lokale myndigheder i Ukraine melder om, at luftforsvarssystemer har været i brug.

Rusland har jævnligt angrebet Ukraine siden oktober sidste år.

- Luftforsvaret virker i Kyiv-regionen, lyder det fra den regionale militære administration via beskedtjenesten Telegram.

Et Reuters-øjenvidne i Kyiv siger, at der er hørt mindst et kraftigt brag.

Det ukrainske medie Suspilne melder også om eksplosioner i Zaporizjzja i den sydlige del af landet.

Yuri Malashko, der er leder af Zaporizjzjas regionale militæradministration, oplyser på telegram, at luftforsvarssystemer har været i brug.

Ifølge lokale medier er der også meldinger om brag i Odesa.

/ritzau/