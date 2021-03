Eksplosioner lyder i saudisk olieby

Houthi-militsen i Yemen siger, at den har sat langtrækkende raketter ind i angreb på saudisk hær og olieanlæg.

Eksplosioner har lydt i Saudi-Arabiens østlige by Dhahran. Det oplyser to lokale beboere til Reuters.

Houthi-militsen i Yemen siger, at den har indsat 14 droner og affyret 8 langtrækkende raketter mod saudiske olieanlæg og militære mål.

Det saudiske olieselskab Aramco har sit administrative center i Dhahran.

Ifølge houthi-militsens talsmand var angrebene rettet mod Aramcos anlæg i Ras Tanura og militære baser ved Damman, Asir og Jazan.

Ras-Tanura er hjemsted for et olieraffinaderi og verdens største offshore udskibningsanlæg for olie.

Angrebene er ikke bekræftet af den saudiske hær.

Saudi-Arabiens Østprovins er hjemsted for de fleste af Aramcos olieanlæg og eksportstationer.

Tidligere på dagen oplyste de statslige saudiske medier, at den saudiskledede militære koalition, der bekæmper de shiamuslimske houthier, havde skudt 12 armerede droner ned. Det fremgik ikke, hvor det var sket.

Det blev også meddelt, at to langtrækkende raketter rettet mod Jazan var uskadeliggjort.

Den arabiske koalition, som Saudi-Arabien leder, har siden 2015 ført krig mod houthi-militsen. Den støtter den sunnimuslimske regering i Yemen, som houthierne har fordrevet.

Krigen mod houthierne omtales ofte som en stedfortræderkrig. At målet er det overvejende shiamuslimske Iran, som støtter houthierne.

Et droneangreb i september 2019 syd for Dhahran satte store olieanlæg i brand. Houthierne tog ansvar for angrebet. Men det kom på et tidspunkt, hvor der var et højspændt forhold mellem USA's præsident Donald Trump og Iran.

/ritzau/