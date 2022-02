Eksplosioner nær militærlufthavn lyser Kievs nattehimmel op

To store eksplosioner lyser søndag nattehimlen op sydvest for Kiev.

Det rapporterer CNN's journalist i den ukrainske hovedstad Tim Lister.

En af eksplosionerne menes at være sket godt 30 kilometer fra byens centrum.

Den anden rystede det vestlige Kiev før klokken 01.00 lokal tid - kort tid før midnat dansk tid. Også denne eksplosion kom fra den sydvestlige del af byen i retning mod Kievs andenstørste lufthavn.

Ifølge CNN's udsendte menes eksplosionerne at være sket omkring byen Vasylkiv. Byen ligger 37 kilometer sydvest for Kiev, og i Vasylkiv ligger der blandt andet en stor militærlufthavn samt flere brændstoftanke.

Området var ifølge ukrainske myndigheder ramt af hårde kampe fredag aften.

Meldingen om eksplosioner kommer, få timer efter at alle Ruslands enheder i Ukraine lørdag fik ordre om at genoptage den russiske offensiv "fra alle sider" efter en pause fredag.

Det meddelte det russiske forsvarsministerium til nyhedsbureauet Ria ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ministeriet tilføjede, at offensiven fredag blev droslet ned for at give plads til, at der kunne indledes forhandlinger.

Men offensiven er blevet genoptaget, efter at Ukraine "afviste" at forhandle, lyder udlægningen fra russisk side.

Rusland menes nu at have sendt mindst halvdelen af de soldater, der er mobiliseret rundt om Ukraine, ind i landet. Det fortalte en højtstående amerikansk forsvarskilde lørdag.

Kilden tilføjede, at de russiske styrker ser ud til at have gjort mindre fremskridt end ventet på grund af en uventet hård modstand fra ukrainsk side.

I Kiev er byens cirka tre millioner indbyggere blevet underlagt et strengt udgangsforbud. De fik således lørdag besked om, at de skal holde sig inden døre indtil mandag klokken 08.00 lokal tid.

Enhver, der bevæger sig uden for i Kiev efter klokken 17.00 lørdag lokal tid, vil blive betragtet som "medlemmer af fjendens sabotagegrupper", lød det fra byens myndigheder ifølge BBC.

/ritzau/