Eksplosioner rammer byer i Holland

Der har onsdag morgen været to eksplosioner i Holland. Ingen er meldt såret.

Der har onsdag været to eksplosioner i Holland. Ingen er meldt tilskadekommet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters og begge eksplosioner er bekræftet af politiet.

Eksplosionerne skal være sket i Amsterdam og i den mindre, sydlige by Kerkrade. Om sidstnævnte skriver politiet i Limburg, hvor byen ligger:

- En pakke eksploderede på en postcentral på Wiebachstraat i Kerkrade omkring 08:30. Ingen kom til skade. Kontoret er evakueret og sprængstofeksperter er på stedet.

- Det er stadig uvist, om der er en forbindelse vil eksplosionen denne morgen af en brevbombe i Amsterdam, skriver Limburgs politi på Twitter.

Som beskrevet at politiet var den anden eksplosion i Amsterdam ligeledes på et postkontor. Heller ikke her skulle der være tilskadekomne.

- Onsdag fandt en eksplosion sted i et erhvervslokale kort før klokken otte, sandsynligvis af en brevbombe. Ingen er sårede. Politiet er på stedet, skriver Amsterdams politi på Twitter.

/ritzau/