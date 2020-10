Eksplosioner rammer Nagorno-Karabakh trods våbenhvile

Kampe aftog tilsyneladende efter aftale, men lørdag aften hørtes syv brag i Nagorno-Karabakhs hovedstad.

En række eksplosioner er lørdag aften blevet hørt i hovedstaden i Nagorno-Karabakh, Stepanakert, på trods af en nyligt indgået våbenhvile.

De krigende parter - Aserbajdsjan og Armenien - indgik tidligt lørdag efter maratonforhandlinger i Moskva en humanitær våbenhvile i den omstridte enklave. Den gjaldt fra klokken 12.00 lokal tid.

Kort efter våbenhvilens ikrafttræden beskyldte landene hinanden for at bryde den.

I løbet af eftermiddagen lod aftalen alligevel til at have en virkning i Stepanakert, hvor kampene for en stund aftog, og beboerne kom ud af deres hjem efter flere dage med voldsomme bombninger.

Roen blev dog kortlivet, og syv højlydte eksplosioner ramte byen omkring klokken 23.30 lokal tid (21.30 dansk tid, red.) lørdag, mens luftsirenerne kunne høres over byen. Det melder en udsendt journalist fra nyhedsbureauet AFP.

En ledende aserbajdsjansk embedsmand siger, at våbenhvilen kun er "midlertidig".

- Det er en humanitær våbenhvile for at udveksle lig og fanger. Det er ikke en egentlig våbenhvile, siger han.

Han uddyber samtidig, at regeringen i Aserbajdsjan ikke har nogen intentioner om at "trække i land" i forhold til igen at tage kontrollen over Nagorno-Karabakh.

Nagorno-Karabakh er en enklave i Aserbajdsjan, hvor de fleste er etniske armeniere.

Kampene udkæmpes mellem armenske separatister og aserbajdsjanske styrker.

Området har været en kilde til spændinger, siden de to sovjetrepublikker i starten af 1990'erne fik deres uafhængighed.

De seneste to ugers kampe har kostet hundredvis af mennesker livet og fordrevet langt flere.

/ritzau/AFP