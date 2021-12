Eksplosiv smittestigning i Europa bekymrer WHO

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) advarer om en "storm" af smittespredning i Europa, hvor omikronvarianten spreder sig hurtigt.

Siden den nye virusvariant dukkede op for knap fire uger siden, er den blevet opdaget i mindst 38 ud af 53 europæiske lande.

Det siger WHO's leder for Europa, Hans Kluge, tirsdag.

- Vi kan se, at der er endnu en storm på vej. Inden for få uger vil omikron dominere i flere lande i regionen, siger han.

Kluge understreger, at der er meget, der endnu er uvist omkring omikron.

Undtagelsen er, at det efterhånden står klart, at varianten spreder sig med enorm hast.

Omikron er allerede den dominerende virusvariant i flere lande, herunder Danmark, Portugal og Storbritannien, hvor antallet af registrerede tilfælde fordobles hver anden eller hver tredje dag.

Spredningen sker således meget hurtigere, end det har været tilfældet med tidligere virusvarianter.

Ifølge Hans Kluge vil den hurtige spredning med omikron også få konsekvenser for sundhedsvæsenet.

- Mængden af nye covid-19-smittede kan i sig selv føre til flere indlæggelser og en omfattende belastning af sundhedsvæsenet, siger Kluge.

Mandag sagde WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus, at der er beviser for, at omikron breder sig betydeligt hurtigere end deltavarianten.

Han sagde også, at personer, der er vaccineret mod coronavirus eller tidligere har været syge af virusset, formentlig kan blive smittet - eller smittet endnu en gang - med omikronvarianten.

Han gentog samtidig sin opfordring til hele verden om at stå sammen om at bekæmpe virusset.

Det kan indebære at tage vanskelige beslutninger i form af tiltag og restriktioner. Men det er nødvendigt, hvis verden skal stoppe coronapandemien inden for et år, sagde han.

/ritzau/dpa