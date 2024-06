Ekspræsident Ahmadinejad melder kandidatur til iransk præsidentvalg

Med mindre end en måned til Irans præsidentvalg har den tidligere præsident i landet Mahmoud Ahmadinejad meldt sit kandidatur.

Det oplyser iransk stats-tv, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ahmadinejads ønske om at blive Irans nye præsident, efter at præsident Ebrahim Raisi i maj omkom ved en helikopterulykke i et tåget bjergområde i det nordlige Iran, afventer stadig godkendelse fra Irans øverste leder, Ali Khamenei.

Khamenei har det afgørende ord i alle vigtige spørgsmål i Iran og bestemmer langt hen ad vejen, hvem der kan stille op.

Komitéen Vogternes Råd skal godkende Ahmadinejads kandidatur, før det bliver en realitet.

Den endelige kandidatliste offentliggøres den 11. juni.

Vogternes Råd, som består af 12 medlemmer, der alle er udpeget eller nomineret af Khamenei, skal sikre, at præsidentkandidater er tro over for regimet og opfylder kravene til at være kandidat.

Processen med at finde kandidater begyndte torsdag, og interesserede kan melde sig frem til og med mandag.

Ahmadinejad, der var præsident i Iran fra 2005 til 2013, er en kontroversiel skikkelse både i Iran og i store dele af den øvrige verden.

I den vestlige verden vakte det især opmærksomhed, at han satte spørgsmålstegn ved Holocaust.

Han er også manden bag det omstridte moralpoliti, der patruljerede i Irans gader fra 2006 til 2022.

Det har blandt andet været kritiseret på grund af dets metoder.

I september 2022 døde 22-årige Mahsa Amini, da hun var i moralpolitiets varetægt. Mange gav moralpolitiet skylden for hendes død, hvilket skabte stor vrede og demonstrationer i gaderne.

Ahmadinejad har forsøgt at stille op til det iranske præsidentvalg flere gange uden held.

Senest i 2021 måtte han igen se sig afvist af Vogternes Råd.

Den tidligere præsident Raisis embedsperiode skulle først udløbe i 2025, så det er et valg i utide, der er på vej.

Kun to mulige kandidater kendes, og de ventes godkendt af Vogternes Råd.

Det er den midlertidige præsident, Mohammad Mokhber, og Saeed Jalili, tidligere chefforhandler i Irans strid med det internationale samfund om landets atomprogram.

De er begge konservative og ligger på regimets linje.

Tidligere parlamentsformand Ali Larijani afleverede sin kandidatansøgning fredag.

/ritzau/