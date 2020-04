Ekspræsident i Ecuador er idømt otte års fængsel

Rafael Correa blev dømt in absentia for korruption under sin ti år lange embedsperiode fra 2007 til 2017.

Den tidligere præsident i Ecuador Rafael Correa er blevet idømt otte års fængsel.

Rafael Correa blev dømt in absentia for korruption under sin ti år lange embedsperiode, oplyser landets justitsministerium tirsdag.

Correa var præsident i Ecuador fra 2007 til 2017 og bor nu i eksil i Belgien sammen med sin kone og børn.

Han var iblandt 18 personer, der blev dømt for bestikkelse, skriver justitsministeriet på Twitter.

Correa har tidligere udtalt, at han er offer for en politisk forfølgelse. Han beskylder landets dommere for meddelagtighed.

- Jeg kender processen, og det, som dommerne siger, er en løgn. De har ikke bevist noget. Falske vidneudsagn uden bevis, skriver Rafael Correa på Twitter.

Han blev dømt for at have modtaget økonomiske midler fra private virksomheder under sin valgkampagne i 2013 mod at give statslige ordrer.

/ritzau/AFP