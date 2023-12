Ekspræsident i Sierra Leone afhørt efter angiveligt kupforsøg

Den tidligere præsident i Sierra Leone Ernest Bai Koroma bliver ifølge regeringen i det vestafrikanske land holdt indespærret i sit hjem.

Det sker, efter at han er blevet afhørt vedrørende det, som regeringen betegner som et kupforsøg tilbage i november.

Selv lyder det fra ekspræsidentens kontor, at han ikke er blevet sat i husarrest.

I en udtalelse fra Koromas advokat lyder det i stedet, at patruljeringen og overvågningen af ekspræsidentens hjem er et anliggende om statens sikkerhed.

Koroma var præsident i Sierra Leone fra 2007 til 2018.

Desuden fungerede han tidligere i år som leder af den vestafrikanske samarbejdsorganisation Ecowas' valgobservation ved præsidentvalget i Nigeria.

Ifølge informationsminister Chernor Bah blev Koroma afhørt af politiet både fredag og lørdag, før han blev indespærret i sit hjem.

- Han kan ikke træde ud af huset uden tilladelse fra politiinspektøren, skriver Bah på det sociale medie X.

Allerede torsdag blev Koroma bedt om at møde op på politistationen i hovedstaden Freetown inden for 24 timer som led i en igangværende efterforskning af en hændelse i slutningen af sidste måned.

Bevæbnede angrebsmænd stormede et våbenlager, to militærbarakker, to fængsler og to politistationer i de tidlige morgentimer 26. november.

Undervejs var angrebsmændene i skudveksling med landets sikkerhedsstyrker. Ifølge Bah døde 21 mennesker i angrebet.

Siden da er 71 personer blevet anholdt i forbindelse med hændelsen.

Vestafrika er blevet ramt af en række kup siden 2020. I både Mali, Burkina Faso, Niger og Guinea har militæret taget magten.

Sierra Leone ligger ud til Atlanterhavet og grænser op til Liberia og Guinea. Landet har en befolkning på omkring 8,4 millioner mennesker.

Den nuværende præsident, Julius Maada Bio, stod tidligere i spidsen for en militærjunta, der tog magten i Sierra Leone i januar 1996.

Han var dog også ansvarlig for at overdrage magten i landet til en demokratisk valgt regering tre måneder efter i marts samme år.

