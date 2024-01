Ekspræsident tiltalt for højforræderi efter kupforsøg i Vestafrika

Der var tale om et egentligt kupforsøg, da bevæbnede mænd 26. november sidste år angreb et våbenlager, to militærbarakker, to fængsler og to politistationer i det vestafrikanske land Sierra Leone.

Og den tidligere præsident Ernest Bai Koroma var involveret.

Det mener myndighederne i Sierra Leone, som har tiltalt Ernest Bai Koroma for højforræderi, skriver Reuters.

Tiltalen er blevet læst højt onsdag under et retsmøde i en domstol i Sierra Leones hovedstad, Freetown.

Tilstede var både Karoma selv og flere af hans politiske støtter. Ifølge Reuters begyndte flere af tilhørerne at græde, da tiltalen blev læst højt.

Under det påståede militærkup i november blev omkring 2200 fængselsindsatte sluppet fri, og flere end 20 personer blev dræbt.

Efterfølgende sagde landets myndigheder, at angrebet blev ført an af Ernest Bai Koromas livvagter.

I løbet af de første to uger efter angrebene blev flere end 70 personer anholdt som led i efterforskningen af det formodede kup.

10. december oplyste regeringen, at Koroma var sat i husarrest i sit private hjem. Det afviste han dog selv.

Koroma var præsident i Sierra Leone fra 2007 til 2018.

Desuden fungerede han sidste år som leder af den vestafrikanske samarbejdsorganisation Ecowas' valgobservation ved præsidentvalget i Nigeria.

Sierra Leone ligger ud til Atlanterhavet og grænser op til Liberia og Guinea. Landet har en befolkning på omkring 8,4 millioner.

Den nuværende præsident, Julius Maada Bio, stod tidligere i spidsen for en militærjunta, der tog magten i Sierra Leone i januar 1996.

Han var dog også ansvarlig for at overdrage magten i landet til en demokratisk valgt regering tre måneder senere i marts samme år.

Flere lande i Vestafrika er blevet ramt af kup og kupforsøg de seneste år, og i både Mali, Burkina Faso, Niger og Guinea har militæret taget magten.

/ritzau/