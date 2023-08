Ekspremierminister vender hjem til Thailand efter 17 års eksil

Thailands tidligere premierminister Thaksin Shinawatra er tirsdag vendt tilbage til sit hjemland efter 17 år i eksil.

74-årige Shinawatra flygtede i 2008 for at undgå en fængselsdom for magtmisbrug, to år efter han var blevet afsat i et militærkup.

Men det er netop retsforfølgelse og mulig indespærring, den tidligere premierminister vender hjem til.

Politiet i Thailand oplyser således, at han vil blive anholdt og overført til højesteretten til en høring.

Som han hele tiden har gjort, nægter Shinawatra dog anklagerne og beskylder dem for at være iscenesat for at holde ham fra magten.

Shinawatras hjemvenden falder sammen med, at det ene kammer i Thailands parlament samt det militærudpegede senat skal stemme om at udpege Srettha Thavisin som landets nye premierminister.

Srettha Thavisin er valgt for partiet Pheu Thai, som blev stiftet af netop Shinawatra.

- Tillykke til familien Shinawatra og den tidligere premierminister Thaksin. Der er ingen større glæde end at vende tilbage til dit fødested med din familie, skriver Thavisin på X, det sociale medie tidligere kendt som Twitter.

Thailand har været uden en regering siden marts, da ingen partier er lykkedes med at skabe tilstrækkelig opbakning i parlamentet.

Partiet Move Foward, der gik til valg på at være imod det etablerede samfund og netop anses som valgets vinder, er blevet blokeret af konservative lovgivere fra at udpege en premierminister.

Siden har Pheu Thai, som har vundet fem valg i løbet af de seneste to årtier, indgået en kontroversiel alliance med to militærstøttede partier, som omstyrtede Shinawatras regering i 2006 og siden hans søster Yinglucks i 2014.

Det har fået Thaksin Shinawatra til at nægte, at han havde en finger med i spillet, da Pheu Thai indgik alliancen med partierne, der normalt ville anses som dets fjender, for at tillade hans hjemvenden.

/ritzau/Reuters