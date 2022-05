Ekssoldat i Irland dømmes for at være del af Islamisk Stat

En domstol i Dublin har mandag kendt en kvindelig irsk tidligere soldat skyldig i at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien, skriver avisen Irish Times.

Men hun frikendes for at have været med til at finansiere terror.

Kvinden, Lisa Smith, stammer fra byen Dundalk tæt under grænsen til Nordirland. Hun havde erklæret sig uskyldig i at have været medlem af en illegal terrorgruppe.

Den tidligere nu 40-årige soldat græd, da domstolen erklærede hende skyldig i medlemskab af IS.

De tre dommere i sagen har afgjort, at hun med "åbne øjne" rejste til Syrien og svor troskab til IS, mens organisationen blev ledet af Abu Bakr al-Baghdadi.

Lisa Smith var soldat i Irlands hær fra 2001 til 2011. I 2015 rejste hun til områder af Syrien, der var kontrolleret af IS, efter hun var konverteret til islam. Her slog hun sig ned i byen Raqqa, der var hovedstad i det selvudråbte kalifat.

Hun har i løbet af retssagen afvist, at hun rejste til Syrien for at slutte sig til en terrororganisation.

Smith har ifølge Irish Times forklaret, at hun følte, at hun havde en religiøs forpligtelse til at bo og leve i den islamiske stat, som Abu Bakr al-Baghdadi udråbte i 2014.

I en islamisk Facebook-gruppe, som hun var medlem af, havde hun udtrykt ønske om at leve under sharialov og dø som en martyr. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Lisa Smith forsøgte at overbevise sin mand om at slutte sig til hende. Men det ønskede han ikke, og parret blev skilt i 2016. I stedet giftede hun sig med en britisk mand, der var en del af Islamisk Stats væbnede patrulje.

1. december 2019 vendte hun hjem sammen med sin lille datter. Her blev hun anholdt i Dublin lufthavn.

Domstolen vil 11. juli udmåle straffen.

/ritzau/