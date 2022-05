Ekssoldat i Irland dømt for at være del af Islamisk Stat

En domstol i Dublin har mandag kendt en kvindelig irsk tidligere soldat skyldig i at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien, skriver avisen Irish Times.

Men hun frikendes for at have været med til at finansiere terror.

Kvinden, Lisa Smith, stammer fra byen Dundalk tæt under grænsen til Nordirland. Hun havde erklæret sig uskyldig i at have været medlem af en illegal terrorgruppe.

Den tidligere soldat græd, da domstolen erklærede hende skyldig i medlemskab af IS.

De tre dommere i sagen har afgjort, at hun med "åbne øjne" rejste til Syrien og svor troskab til IS, mens organisationen blev ledet af Abu Bak al-Bagdadi.

/ritzau/