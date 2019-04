Ekstreme mængder kemikalier ødelægger Hawaiis koralrev

Kemikaliet oxybenzone, som findes i solcreme, er blevet fundet i mængder, der aldrig er set før.

Kemikalier fra solcreme i havet ødelægger Hawaiis koralrev.

Det slår forskere fast efter at have undersøgt flere bugter på Hawaiis vestside, skriver nyhedsbureauet AP.

Her fandt forskerne et højt niveau af kemikaliet oxybenzone, som findes i solcreme.

Ved et af de fem steder, der blev undersøgt, var niveauet over 250 gange højere, end det niveau, som den amerikanske myndighed for miljøbeskyttelse, U.S. Environmental Protection Agency, kalder for højrisiko.

- Det er det højeste niveau, vi nogensinde har målt i hele verden, siger Craig Downs, leder af Haereticus Environmental Laboratory, der står bag målingerne.

Forskerne mener, at koncentrationen af kemikaliet er så høj, fordi man testede vandet ved et sted, hvor mange bader.

Staten Hawaii forbød sidste år salget af solcreme, der indeholder oxybenzone octinoxate.

Kemikalierne er mistænkt for at have en ødelæggende effekt på koraller og havliv.

/ritzau/