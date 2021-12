Ekstremt vejr har kostet verden dyrt i 2021

De ti dyreste katastrofer forårsaget af ekstremt vejr i år forårsagede ødelæggelser for over 150 milliarder euro (over 1155 milliarder kroner). Det er over 131 milliarder kroner mere end sidste år og er en stigning på 13 procent.

Det viser en ny rapport fra den kristne nødhjælpsorganisation Christian Aid. Rapporten om oversvømmelser, naturbrande og hedebølger afspejler følgerne af menneskeskabte klimaforandringer.

De ti værste katastrofer kostede mindst 1075 mennesker livet og tvang 1,3 millioner væk fra deres hjem.

De ødelæggelser, som havde størst økonomisk indvirkning, var forårsaget af orkanen Ida i USA og af oversvømmelser i Europa i juli.

I mange fattigere områder gjorde oversvømmelser og orkaner eller storme et stort antal mennesker hjemløse.

Det er ikke alle ekstreme vejrforhold, som er forårsaget af klimaforandringer.

En ledende klimaforsker, Friederike Otto, tweetede dog tidligere i år, at hver eneste hedebølge "er blevet mere sandsynliggjort og er blevet mere intens" af menneskeskabte klimaforandringer.

Orkanen Ida ramte det østlige USA og ødelagde for 427 milliarder kroner.

Uvejret ramte den sydlige delstat Louisiana sidst i august. Derefter bevægede den sig mod nordvest og var skyld i store oversvømmelser i New York og omliggende områder.

I Tyskland og Belgien medførte dødelige oversvømmelser i juli ødelæggelser for over 282 milliarder kroner.

En vinterstorm i Texas betød omfattende strømafbrydelser. Det kostede over 151 milliarder kroner, mens oversvømmelser i Kinas Henan-provins menes at have koste omkring 118 milliarder kroner.

Rapportens økonomiske evalueringer har klart mest fokus på de rige lande. Her gør forsikret infrastruktur det lettere at gøre prisen for ødelæggelser op.

Men rapporten nævner blandt andet, at oversvømmelser i Sydsudan har berørt over 800.000 mennesker.

- Nogle af de værste vejrkatastrofer i 2021 ramte fattige lande, som kun i ringe omfang har været med til at forårsage klimaforandringer, hedder det i rapporten fra Christian Aid.

/titzau/AFP