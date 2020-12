Ekstremt vejr i Japan tvang strandet chauffør til at spise sne

Bilister på japansk motorvej har været strandet i knap to døgn på grund af snevejr. Mere sne er på vej.

Voldsomt snevejr har strandet tusindvis af bilister på en større motorvej nord for Tokyo i Japan fredag.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder BBC og nyhedsbureauet dpa.

Nogle steder er der faldet op til 80 centimeter sne, og bilister på motorvejen har siddet strandet i deres biler i knap to dage, skriver dpa.

Adskillige soldater er blevet sendt til områderne for at levere mad, benzin, tæpper og bærbare toiletter til de strandede bilister.

- Jeg var virkelig i problemer. Jeg havde ingen mad eller drikke, så jeg var nødt til at spise sne, siger en lastbilchauffør, der er strandet på motorvejen, til BBC.

På et tidspunkt sad op til 21.000 biler fast på motorvejen, mens nogle har tilbragt 40 timer i deres biler.

Arbejdet med at få bilerne fri er i fuld gang, og motorvejsoperatører fra East Nippon Expressway håber, at strækningen kan åbnes igen lørdag morgen.

To ældre mænd har også mistet livet under det voldsomme vejr, da de på to forskellige steder ryddede sne fra taget og faldt ned.

Det japanske meteorologiske institut har advaret om mere sne denne weekend og advarer desuden om risiko for laviner og yderligere trafikale problemer.

/ritzau/