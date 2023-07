Ekstremt vejr plager Kina og langt mere er på vej

Mindst 15 mennesker er blevet dræbt under voldsomme regnskyl i det sydvestlige Kina, oplyser statslige medier onsdag ifølge AFP. Der advares samtidig om naturkatastrofer under ekstreme vejrforhold i denne måned.

- Mindst 15 er omkommet og fire savnes efter uvejret, oplyser myndighederne i området Chongqing ifølge det statslige nyhedsbureau Xinhua.

De kinesiske myndigheder har udsendt advarsler om ekstreme vejrforhold og "mange naturkatastrofer" i løbet af juli. Skybrud og uvejr har allerede ført til evakueringer af tusindvis af mennesker, og infrastruktur er ødelagt eller beskadiget en del steder.

Ifølge Xinhua er der oprettet et alarmsystem for katastroferegn i det centrale og sydvestlige Kina.

Artiklen fortsætter under annoncen

Statslige meteorologer siger, at der i juli er overhængende fare for oversvømmelser, tyfoner og ekstremt høje temperaturer.

Blandt de seneste ødelæggelser forårsaget af vejret er en jernbanebro i udkanten af storbyen Chongqin, som er styrtet sammen under regnskyl i et bjergområde. Over 400 redningsarbejdere er sendt til området, og et stort antal er blevet omdirigeret, rapporterer CCTV.

Omkring 85.000 mennesker er blevet evakueret fra området på grund af regnen.

Forskere siger, at de stigende globale temperaturer forårsager ekstreme vejrforhold over hele kloden, og mange lande i Asien har i de seneste uger været ramt af varmebølger med rekordhøje temperaturer.

Kina er verdens største udleder af drivhusgasser, som er årsag til klimaforandringerne. Kineserne er ansvarlige for omkring en fjerdedel af al CO2-forureningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kina har et erklæret mål om, at landets udslip af karbon skal toppe i 2030, og at Kina skal være CO2-neutral 30 år senere.

For nylig blev indbyggerne i Beijing i en periode advaret mod at gå ud, da der blev målt temperaturer på over 35 grader.

/ritzau/AFP