”El Clásico” er både fantastisk fodbold og catalansk løsrivelseskamp

Når der onsdag aften fløjtes op mellem FC Barcelona og Real Madrid er det ikke kun en kamp mellem to af de bedste fodboldhold i verden. Det er også en kamp mellem centralmagten i Madrid og separatister i Catalonien

Egentlig er det bare en fodboldkamp. Godt nok er nogle af verdens bedste spillere – heriblandt den måske allerbedste, argentinske Lionel Messi – på banen. Og godt nok er der tale om et topopgør i den spanske fodboldliga, hvor FC Barcelona og Real Madrid er placeret som henholdsvis nummer et og to i tabellen, begge med samme pointantal. Stadigvæk – egentlig bare en fodboldkamp.

Men når ”El Clásico”, som kampene mellem FC Barcelona og Real Madrid kaldes, onsdag aften fløjtes op, er der andet og mere end tre point på spil, fortæller Svend Rybner. Han er historiker med speciale i Den Spanske Borgerkrig og medforfatter til bogen ”Fodbold i Spanien – meget mere end El Clásico”.

”Først og fremmest er det en kamp på symboler mellem centralmagten i Madrid og selvstyret i Catalonien. Mange ser Real Madrid som repræsentant for centralmagten, og FC Barcelona har historisk været aktiv i kampen for Cataloniens selvstændighed. Forsøget på løsrivelse har heldigvis traditionelt været en ikkevoldelig kamp, og derfor tiltrækker fodboldkampen sig stor opmærksomhed og er symbol på en større politisk kamp,” siger Svend Rybner.

Og lige i år er der ifølge Svend Rybner endnu mere på spil, end der plejer at være. Kampen skulle nemlig slet ikke have været spillet onsdag. Den var programsat til oktober, men blev flyttet som følge af uroligheder i Catalonien, efter ni catalanske separatistledere af Spaniens højesteret få dage før opgøret blev idømt fængselsstraffe. I 2017 havde de arrangeret en folkeafstemning om Cataloniens uafhængighed, der af Spaniens højesteret og centralmagten i Madrid blev erklæret for forfatningsstridig. 90 procent stemte for løsrivelse, men kun 43 procent af catalonierne deltog i afstemningen.

Også denne gang ligger der en dom og lurer i kulissen. Den tidligere catalanske vicepræsident Oriol Junqueras, der i oktober fik 13 års fængsel, har indklaget sin sag for EU-Domstolen. Han blev i foråret valgt til Europa-Parlamentet og hævder, at han derfor burde have politisk immunitet. Der forventes dom i sagen torsdag.

”Så kampen spilles midt i en politisk ladet situation, som separatisterne bruger til mobilisere folk til at gå på gaden. De puster hele tiden til de gløder, der ligger og ulmer. Og der er jo ikke flertal i Catalonien for selvstændighed, men et lille flertal imod,” siger Svend Rybner.

Op til kampen har man imidlertid forsøgt at tage forholdsregler, der skal holde gemytterne i Catalonien i ro. Normalt bor de to holds spillere på hver deres hotel, men op til kampen onsdag er de blevet indlogeret på det samme hotel, der ligger få meter fra FC Barcelonas stadion.

”Hvis Real Madrid-spillerne boede på et hotel for sig selv, kunne man forvente store demonstrationer uden for hotellet. Det prøver man denne gang at undgå ved at indlogere dem sammen med Barcelonas spillere,” siger Svend Rybner, der ikke forventer, at der vil være store menneskemængder på gaderne for at demonstrere onsdag.

”Men der kan være nogle af de mere ukontrollerede grupper, som ikke kan holde sig i ro. Separatisterne er selv internt meget politisk uenige , og de spænder helt fra at være liberale til at være decideret autonome.”

Svend Rybner påpeger, at det dog slet ikke er i separatisternes interesse, at der opstår for meget ballade i gaderne.

”Lige nu har det catalanske selvstyre fået åbnet en dør til forhandlinger med centralmagten om en politisk løsning på problemet med Catalonien. Tidligere har man i Madrid helt afvist, at der overhovedet er et reelt politisk problem,” siger Svend Rybner.

Skulle du være en af dem, der sidder klar foran fjernsynet, når kampen sættes i gang, er det faktisk muligt at høre catalonierne føre politik på stadion. Måske. For tv-producenterne forsøger ofte at skrue ned for stadionlyden for at forhindre, at det politiske budskab når ud i stuerne.

”Når der er spillet 17 minutter og 14 sekunder – både i første og anden halvleg – råber Barcelonas tilhængere ’independentismo’ (uafhængighed, red.) med henvisning til årstallet 1714, hvor de castilianske tropper indtog Barcelona,” siger Svend Rybner.

Kampen mellem FC Barcelona og Real Madrid spilles på Camp Nou i Barcelona, der har plads til næsten 100.000 tilskuere, og fløjtes i gang klokken 20. Den kan følges direkte på TV 2.