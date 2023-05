El Salvadors militær omringer by i jagt på bandemedlemmer

El Salvador har indsat mindst 5.000 soldater og 500 politifolk i en aktion, hvor en by er omringet.

Aktionen skal føre til anholdelse af personer fra en bande, som stod bag drabet på en ledende politimand.

Det oplyser landets præsident, Nayib Bukele.

Politiofficeren blev dræbt, da han var med på en patrulje i Nueva Concepcion, som ligger omkring 67 kilometer nordvest for hovedstaden.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Siden tidligt i morges har vi oprettet en sikkerhedsring omkring Nueva Concepcion, skriver Bukele på Twitter.

Præsidenten tilføjer, at dette vil gøre det muligt for politiet at finde frem til de skyldige og slå ned på hele netværket af bandemedlemmer og deres allierede.

- De kommer til at betale dyrt for drabet på vor helt, tilføjer præsidenten.

Han er tidligere blevet kritiseret af menneskerettighedsforkæmpere for at slå meget brutalt ned på kriminalitet. Først og fremmest på gadebander.

El Salvador har suspenderet forfatningsmæssige rettigheder med en såkaldt nødret. Det gør det muligt for politiet at foretage anholdelser og fængslinger alene på en mistanke.

Over 68.000 personer er blevet anholdt i år, og tusinder er blevet indsat i nye "megafængsler".

Artiklen fortsætter under annoncen

Menneskerettighedsforkæmpere siger, at en del uskyldige er blevet ofre for den hårde linje. Heriblandt mindst et dusin, som er døde i fængslerne.

Men den hårde linje har imidlertid fået den hårde, voldelige kriminalitet til at aftage, og den nuværende politik støttes af et flertal i befolkning, viser forskellige målinger.

Bukele erklærede i mats sidste år "krig" mod kriminelle grupper.

Derefter blev 50.000 formodede bandemedlemmer anholdt.

Det lille centralamerikanske land med op mod 6,4 millioner indbyggere har også indført skærpede straffe. Det betyder, at tilknytning til bandekriminalitet kan føre til fængselsdomme på 45 år.

/ritzau/AFP