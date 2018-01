Elitens topmøde er både overfladisk og vigtigt

Når det økonomiske forum i Davos åbner i morgen, har verdens politiske og økonomiske elite betalt store formuer for at blive set og hørt. Men mødet er samtidig et unikt sted at følge med i, hvor verden er på vej hen, og Davos har flere gange været afsæt for historiske begivenheder

Den ligger højt – 1560 meter oppe – den schweiziske bjergby Davos, der fra i morgen huser Verdens Økonomiske Forum, WEF. Det gør prisen for at deltage også. Knap 115.000 kroner koster en entrébillet til årsmødet, medmindre man er særligt inviteret, og dertil kommer for de fleste af deltagerne også et årligt kontingent på mellem 380.000 og 3,8 millioner kroner, afhængig af hvor guldrandet et medlemskab, de ønsker at betale for.