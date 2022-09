Elizabeths begravelse bliver politimæssigt større end OL i 2012

Dronning Elizabeths statsbegravelse mandag bliver den største sikkerhedsoperation, Londons politi nogensinde har gennemført.

I Westminster Abbey vil mange hundrede prominente gæster være samlet til begravelsen, mens hundredtusindvis af mennesker ventes at samles i Londons gader.

Gaderne ventes at være pakket med folk, ligesom det var tilfældet under dronningens kroning i 1953, begravelsen af tidligere premierminister Winston Churchill i 1965 og prinsesse Dianas død i 1997.

Stuart Cundy, der er vicepolitikommissær for Metropolitan Police, som politistyrken i London hedder, fortæller, at politiet forbereder sig på alle tænkelige scenarier lige fra terrorangreb over protester til folk, der bliver mast i mængden.

Han fortæller videre, at politiet vil indsætte det største antal betjente nogensinde i byens gader, og at det vil være den største sikkerhedsoperation i London politis næsten 200 år lange historie.

Således vil betjente fra stort set alle styrker i landet tage del i operationen.

Blandt styrkerne vil være dykkere, hundeførere, politi på heste, motorcykelbetjente og snigskytter. Samtidig vil særlige politienheder vogte kongelige og regeringschefer fra hele verden.

Ifølge Stuart Cundy vil den enorme operation overgå andre store politibegivenheder i London, herunder OL i 2012 samt Elizabeths 70 års regentjubilæum i juni.

For at give en idé om omfanget af operationen fortæller vicepolitikommissæren, at der er sat barrierer i en længde af over 35 kilometer op i det centrale London for at hjælpe med at kontrollere folkemængderne.

- Der er absolut intet, der kan sammenlignes med vores politioperation i denne uge og især med statsbegravelsen mandag, siger Stuart Cundy.

- Dette er den største enkeltstående politioperation, som Metropolitan Police nogensinde har gennemført og - tror jeg - nogensinde kommer til at gennemføre, tilføjer han.

Dronning Elizabeth II sad 70 år på den britiske trone, før hun døde den 8. september i en alder af 96 år.

Ved statsbegravelsen i Westminster Abbey mandag deltager dronning Margrethe og kronprins Frederik fra Danmark.

/ritzau/Reuters