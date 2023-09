Ellemann er på svær opgave for at sikre Vestager toppost

Det kommer formentlig til at føles lidt som at spille på udebane mod Real Madrid, når økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og Margrethe Vestager i denne uge tager til Spanien. Her skal de kæmpe for en ny international toppost til Vestager.

Vestager går efter at blive den næste chef for Den Europæiske Investeringsbank. Og hun er et god bud, mener Ellemann-Jensen:

- Først og fremmest, så er Vestager en god kandidat for Europa. At sidde for bordenden i Den Europæiske Investeringsbank kræver en stor indsigt og erfaring med det europæiske samarbejde. Det har Vestager i den grad.

- Jeg tror, at der er en bred anerkendelse af hendes evner - både herhjemme og internationalt. Det er derfor, vi arbejder for Vestagers kandidatur, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Margrethe Vestager har taget orlov fra EU-Kommissionen for at gå efter posten. I Bruxelles var forventningen oprindelig, at hun formentlig ville få den. Men Vestager har siden fået hård konkurrence fra Spaniens erfarne økonomiminister, Nadia Calviño.

Spanien har i øjeblikket formandskabet for EU. Derfor foregår en række ministermøder i dette halvår i Spanien. Det betyder, at det er Nadia Calviño selv, der skal lede mødet fredag og lørdag.

Så mens Nadia Calviño i overført betydning skænker vinen op for ministrene til middagen ved mødet, så må Vestager holde sig i korridorerne og forsøge at fange ministrene i pauserne.

Også Ellemann er på en svær opgave som ny økonomiminister, der ikke har haft en længere periode til at dyrke forbindelserne til de andre EU-landes økonomi- og finansministre. Men regeringen vil kæmpe for Vestagers chance, siger han.

- Regeringen bakker fuldt og helt op om Vestager, som også vil være til stede som del af min delegation. Så hun har mulighed for at tale med relevante ministre og fortælle dem om hendes kandidatur, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Reelt bliver det afgørende, hvordan Tyskland og Frankrig stiller sig. Samt hvad Italien gør. Det skyldes de særlige stemmeregler i bankens styrelsesråd, som udgøres af ministre fra de 27 EU-lande.

Et kvalificeret flertal i styrelsesrådet kræver både 18 stemmer og 68 procent af den tegnede kapital.

Det vil reelt sige, at Vestager skal have to af de tre store lande med om bord. Det vil formentlig sige Tyskland og Frankrig. Hvis de er med, så kan det betyde, at Italien trækker landets egen kandidat og støtter op om Vestager.

Hverken Tyskland eller Frankrig har dog meldt klart ud, hvem de støtter. Men rygterne fra Berlin og Paris går ikke Vestagers vej forud for mødet.

Jakob Ellemann-Jensen håber dog, at Vestagers evner og erfaring fra EU-Kommissionen vil gøre udslaget.

- Vestager er en meget stærk kandidat, og vi er overbeviste om, at hun er det bedste bud, siger han.

Det er ikke sikkert, at der træffes en endelig beslutning på mødet. En løsning kan blive, at kandidatfeltet snævres ind, og beslutningen først træffes efter yderligere konsultationer med ministrene.

/ritzau/