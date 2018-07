Ellemann: Trumps politik er skadelig for vores sikkerhed

Uffe Ellemann-Jensen kalder Trump for et uhyggeligt fænomen, der ikke lever op til USA's stolte traditioner.

USA's præsident, Donald Trump, er ved at pille godt og grundigt ved traditioner og samarbejder, som Danmark er hyllet ind i.

Det mener den tidligere borgerlige udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen. Ifølge ham er Trump endda ved at ødelægge det, vi kalder Vesten.

- Trump har gjort det klart, at han ikke ønsker, at USA skal spille rollen som den frie verdens leder. Han har på en række punkter opsagt eller forsøgt at undergrave det sæt af aftaler, som binder os i Vesten sammen, siger han.

Udmeldingen kommer, efter at Berlingske bringer en Kantar Gallup-måling, hvor danskerne kort sagt dumper Trump som leder af Vesten.

Her er blot tre procent enige i, at Trump bør betragtes som leder af den frie verden, mens ni procent er overvejende enige.

Ellemann-Jensen forklarer, at Vesten består af en række aftaler, der har stået på siden Anden Verdenskrig. Det har sikret både frihandel og Nato, der skaber sikkerhed.

Derudover har Trump også forsøgt at svække EU og rost dem, der gik ind for brexit.

- Samlet får du et billede af en mand, der har sine idéer, om hvordan verden er indrettet og prøver at indrette amerikansk politik efter det. Det er dybt, dybt skadeligt for vores sikkerhed, siger Uffe Ellemann-Jensen.

Ifølge ham er det system, der hersker i dag, skabt med USA i spidsen. Det gælder både som største leverandør til fælles forsvar, økonomi og som den aktør, der er tungest politisk.

Men det, der sker nu, er, at Trump vender sig mod sine egne allierede, lyder vurderingen.

Målingen i Berlingske blev lavet, efter at Trump vendte hjem fra sin rejse til Europa forrige uge. På ganske få dage skabte han røre på et topmøde i Nato og udnævnte EU til fjende på handelsområdet.

Det, der dog endte med at trække mest opmærksomhed, var et pressemøde i Finlands hovedstad, Helsinki.

Her mødtes Trump med Ruslands leder, Vladimir Putin, og gav udtryk for, at han troede mere på Putin end sine egne efterretningstjenester. Det trak han dog tilbage senere.

- Han lægger sig fladt på maven for de modstandere, vi har, som forsøger at splitte vores systemer. Trump er et uhyggeligt fænomen, som slet, slet ikke lever op til de stolte traditioner, som USA har, siger Uffe Ellemann-Jensen.

I undersøgelsen svarer 35 procent også, at de ikke er trygge ved, at USA vil hjælpe et europæisk Nato-land militært, hvis det skulle angribes af eksempelvis Rusland.

