Elon Musk aktiverer internet-satellitter over Ukraine

De såkaldte Starlink-satellitter, der har til formål at sikre internet i fjerne egne, er nu aktive over Ukraine, hvis internet er blevet forstyrret på grund af den russiske invasion.

Det oplyser Tesla- og SpaceX-direktør Elon Musk, som dermed efterkommer en anmodning fra Ukraines minister for digital omstilling, Mikhailo Fedorov.

- Starlink-tjenester er nu aktive i Ukraine. Flere terminaler er på vej, skriver Elon Musk på Twitter i et svar til Mikhailo Fedorov.

I et tweet lørdag bad den ukrainske minister Tesla-milliardæren om hjælp.

- Elon Musk, mens du prøver at kolonisere Mars, forsøger Rusland at besætte Ukraine! Mens dine raketter med succes lander fra rummet, angriber russiske missiler civile ukrainere! Vi beder dig om at forsyne Ukraine med Starlink-stationer og adressere fornuftige russere og bede dem gøre modstand, skrev han.

Internetforbindelsen i Ukraine er blevet påvirket af den russiske invasion, særligt i de sydlige og østlige dele af landet, hvor kampene har været værst.

Det oplyste selskaber, der overvåger netforbindelsen, lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Omend den er ekstrem dyr at implementere, kan satellitteknologi sikre internet til folk, som bor i afsidesliggende områder eller områder, der er svære at betjene, og hvor fiberoptiske kabler og mobiltårne ikke kan nå.

Teknologien kan samtidig være en afgørende bagstopper, når orkaner eller andre naturkatastrofer forstyrrer kommunikationen.

Elon Musk oplyste i midten af januar, at rumfartsselskabet SpaceX har 1469 aktive Starlink-satellitter, og at yderligere 272 er på vej.

I juni sidste år fortalte Musk, at de samlede investeringer i Starlink-satellitterne kan løbe op imellem 20 og 30 milliarder dollar - eller op til 199 milliarder kroner.

I samme ombæring fortalte han, at projektet opererer i omkring et dusin lande, mens flere er på vej.

I juni var der ifølge Musk omkring 69.000 aktive bruger.

- Vi er på vej til at have omkring et par hundredtusinder brugere, muligvis 500.000 brugere i løbet 12 måneder, sagde han på en kongres i Barcelona ifølge nyhedsbureauet AFP.

I alt har SpaceX hos en amerikansk tilsynsmyndighed søgt om tilladelse til at sende 42.000 satellitter ud i rummet.

/ritzau/