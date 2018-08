Elon Musk dropper planer om at tage Tesla af børsmarkedet

Tesla-aktionærer har overbevist topchef Elon Musk om, at det er bedst at lade selskabet blive på børsmarkedet.

Teslas topchef, Elon Musk, har droppet sin idé om at tage elbil- og batteriproducenten af børsmarkedet.

Det siger han fredag i en udtalelse, efter at han torsdag mødtes med Teslas bestyrelse for at drøfte selskabets fremtid.

Musks planer om et muligt farvel til børsmarkedet blev præsenteret i en række usædvanlige tweets den 7. august.

- Overvejer at tage Tesla af børsen for 420 dollar. Finansieringen sikret.

Med sit opslag indikerede Musk, at han muligvis var villig til at købe Tesla-aktier til en kurs på 420 dollar stykket. Kursen på Tesla-aktien, der før det tweet var et godt stykke under, steg umiddelbart efter til 371,15 dollar.

Men nu siger Musk altså, at han har ændret mening. Det sker blandt andet efter samtaler med nogle af selskabets aktionærer, forklarer han.

- Ud fra de tilbagemeldinger, jeg har fået, står det klart, at de fleste af Teslas aktionærer mener, at vi er bedst stillet ved at forblive på børsmarkedet, lyder det i Musks udtalelse.

/ritzau/AP