Elon Musk går i tastaturkrig med Tysklands regering

Teslas administrerende direktør, Elon Musk, deler på det sociale medie X, tidligere kaldt Twitter, et opslag, der kritiserer den tyske regering for at hjælpe tyske ngo'er i Middelhavet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Musk, der ejer det sociale medie X, delte fredag eftermiddag et opslag fra X-profilen RadioGenoa.

I opslaget stiller profilen sig kritisk overfor statsstøttede tyske ngo'er, der hjælper illegale immigranter, der er i havsnød, til Italien via Middelhavet.

Opslaget fra profilen RadioGenoa sender ud over kritikken også sin støtte til det tyske nationalistiske parti Alternative für Deutschland.

- Lad os håbe, at Alternative für Deutschland vinder valget, så vi stopper dette europæiske selvmord, skriver RadioGenoa i opslaget, som Musk har delt.

Musk citerede opslaget "Er den tyske offentlighed klar over det her?"

Det tyske udenrigsministerium svarede kort efter på Musks opslag, hvor de skrev: "Ja. Og det hedder at redde liv."

Det fik Teslas topchef til tasterne igen. Denne gang gik han kritisk til den tyske regering.

- Det må helt sikkert være et brud på Italiens suverænitet, når Tyskland transporterer et enormt antal illegale immigranter til italiensk jord? Det minder om en invasion, skriver Musk på X ifølge AFP.

Den italienske premierminister, Giorgia Meloni, skrev for nyligt til den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, for at klage over den tyske regerings økonomiske støtte til ngo'er, der hjælper immigranter i havsnød til Italien.

Den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, forsvarer dog ngo'ernes redningsmissioner i middelhavet.

- Frivillige redningsfolk har livreddende opgaver i Middelhavet. De er dedikeret til at undgå dødsfald, siger hun ifølge AFP.

Mere end 130.000 migranter er i år kommet til Italien. Blandt andet har den italienske ø Lampedusa oplevet en stor tilstrømning af immigranter.

/ritzau/