Elon Musk gav over 36 milliarder kroner til velgørenhed

Tesla-stifteren Elon Musk donerede 5,5 milliarder dollar (over 36 milliarder kroner) i Tesla-aktier til en velgørenhedsfond i november sidste år. Det viser en rapport, som er indgået til USA's finansinspektion, SEC.

Det fremgår ikke af oplysningerne, hvilken velgørenhedsorganisation der har modtaget pengene. Den registrerede donation er en af de største, som nogensinde er givet.

Den gigantiske donation faldt på et tidspunkt, hvor Elon Musk var involveret i en ophedet debat om økonomiske kløfter med amerikanske politikere - deriblandt de tidligere demokratiske præsidentkandidater Bernie Sanders og Elizabeth Warren.

Han skal have udtalt inden donationen, at han ville sælge aktier til FN, hvis verdensorganisationen kunne vise, hvordan seks milliarder dollar kunne bidrage til at mindske sult i verden.

Donationer i USA giver store skattefradrag.

Musk sagde i efteråret, at han stod over for den største skatteopkrævning i USA's historie - omkring 11 milliarder dollar (over 72 milliarder kroner) for et år.

Tesla-aktien er faldet markant siden donationen.

Markedsværdien for Tesla ligger netop nu på over 900 milliarder dollar (5903 milliarder kroner). Sidste år var markedsværdien på et tidspunkt på over 1000 milliarder dollar (over 6555 milliarder kroner).

Musks filantropi har hidtil været langt mindre end mange andres milliardærers. Musk og stifteren af Amazon.com Inc., Jeff Bezos, har doneret under en procent af deres samlede formuer, mens finansmændene Warren Buffett og George Soros har givet over 20 procent.

/ritzau/Reuters