Elon Musk søsætter AI-projekt for at konkurrere med ChatGPT

Elon Musk har onsdag aften dansk tid lanceret et nyt selskab ved navn xAI, som skal sikre rigmandens indtog på det voksende marked for kunstig intelligens.

Musk, som også ejer det sociale medie Twitter og elbilgiganten Tesla, siger, at lanceringen sker "for at forstå universets (vedrørende kunstig intelligens, red.) sande natur".

Lanceringen kommer, på trods af at Elon Musk i månedsvis har advaret om kunstig intelligens' potentielt ødelæggende konsekvenser for den menneskelige civilisation.

Rigmanden har også argumenteret for, at der skal sættes bremseklodser på kapløbet mellem techgiganter som Google og Microsoft. Det skal sikre, at der kan indføres passende lovgivning på området i tide.

Alligevel har Elon Musk nu hevet softwareingeniører med over fra både Twitter, Microsoft og OpenAI.

OpenAI, som Musk i øvrigt var med til at starte, lancerede sidste år chatrobotten ChatGPT, som siden er blevet voldsomt populær. Robotten har brugt data, som fra internettet, til at lære at føre dialog ligesom et menneske.

Det internationale erhvervsmedie Financial Times kunne allerede i april rapportere, at det tydede på, at Elon Musk var i gang med at starte et projekt inden for kunstig intelligens. Det var efter at rigmanden havde sikret sig et parti på tusindvis af kraftfulde grafikkort fra Nvidia.

XAI skriver på sin hjemmeside, at selskabet søger udviklere og forskere, som har lyst til at slutte sig til staben af personale, der har arbejdet med nogle af de største aktører inden for kunstig intelligens.

- Vi har arbejdet på og ledet udviklingen af nogle af de største gennembrud på området, heriblandt Alphastar, Alphacode, Inception, Minerva, ChatGPT 3,5 og ChatGPT-4, lyder det på hjemmesiden.

/ritzau/Reuters