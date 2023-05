Elon Musk stævnet i sag om misbrug på Jeffrey Epsteins ø

De Amerikanske Jomfruøer har stævnet Tesla- og SpaceX-ejer Elon Musk i et søgsmål mod JPMorgan Chase.

Det fremgår af retsdokumenter i en verserende sag mod finans- og bankkoncernen.

Søgsmålet mod JPMorgan Chase drejer sig om den berømte misbrugssag fra Little St. James Island, en privat ø, der var ejet af den nu afdøde rigmand Jeffrey Epstein.

De Amerikanske Jomfruøer hævder ifølge retsdokumenterne, at JPMorgan Chase burde have været opmærksomme på, at der foregik misbrug på øen.

Det er blandt andet, fordi en tidligere topchef i banken ifølge søgsmålet skulle have haft en relation til Jeffrey Epstein.

JPMorgan Chase selv har hævdet, at den ikke kan holdes ansvarlig for dens tidligere topchefs forhold til Jeffrey Epstein.

Elon Musk er blevet stævnet i sagen og dermed pålagt at udlevere alt kommunikation, der er foregået mellem ham og JPMorgan Chase samt ham og Jeffrey Epstein.

Stævningen pålægger desuden Musk at udlevere alle dokumenter, der vedrører betalinger, som Musk skulle have lavet til Jeffrey Epstein eller JPMorgan Chase.

Derudover pålægger den Musk at udlevere alle dokumenter, der reflekterer eller vedrører Jeffrey Epsteins indblanding i menneskehandel og hans anskaffelse af piger eller kvinder til købesex.

Elon Musk blev set på et billede sammen med Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epsteins ekskæreste og langvarige partner, ved en fest i 2014. Han har dog senere nægtet, at de to kender hinanden, og hævder, at hun sneg sig ind i billedet uden hans viden.

/ritzau/Reuters