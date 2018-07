Elon Musk undskylder for kommentar til dykker i grottedrama

Musk undskylder til de firmaer, han er leder for, og den dykker, han fornærmede med pædofil-kommentar.

Tesla-rigmanden Elon Musk har på det sociale medie Twitter givet en undskyldning til en britisk dykker, som hjalp med at redde 12 drenge og deres fodboldtræner ud af en grotte i Thailand.

- Jeg undskylder til hr. Unsworth og til de firmaer jeg repræsenterer som leder. Skylden er min og min alene, skriver han ifølge Reuters.

Efter at den amerikanske entreprenør har kaldt Vernon Unsworth for "pædo", der er kort for pædofil", meddelte dykkeren, at han overvejede at lægge sag an.

Musk rettede det usædvanlige angreb mod dykkeren uden at forklare eller begrunde det. Det skete, efter at dykkeren, der er ekspert i grotter havde kritiseret Tesla-lederen for at ville bidrage med sin miniubåd til redningsaktionen.

/ritzau/