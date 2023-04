Elon Musk vil lancere en sandhedssøgende kunstig intelligens

Milliardæren Elon Musk siger, at han vil lancere en kunstig intelligens, som han kalder "TruthGPT".

Det siger Musk i et interview på den amerikanske tv-kanal Fox News.

- Jeg kommer til at starte noget, som jeg kalder "TruthGPT", eller en maksimalt sandhedssøgende kunstig intelligens, der forsøger at forstå universets væsen, siger Musk i interviewet, der bliver sendt senere mandag amerikansk tid.

- Jeg tror, at det her kan være den bedste vej til sikkerhed. Forstået på den måde, at med en kunstig intelligens, der går op i at forstå universet, er det usandsynligt, at den vil udslette mennesker, fordi vi er en interessant del af universet, siger han.

Musks planer om en ny kunstig intelligens kan ses som en udfordring til ChatGPT, som er en chatbot fra firmaet OpenAI, der er blevet meget populær de seneste måneder.

/ritzau/Reuters