Elon Musks første hjernechip i menneske støder på problemer

Trods blandt andet en succesfuld fremvisning af et skakspil på computeren er det ikke forløbet problemfrit for selskabet Neuralink at implantere en hjernechip i et menneske.

Det skriver avisen Wall Street Journal.

Neuralink er Elon Musks selskab, der producerer hjernechips, som skal kunne hjælpe personer med handicap.

I januar i år fik 29-årige Noland Arbaugh, der er svært lammet, indopereret en chip.

Amerikaneren var selskabets første menneskelige testperson.

Kort efter operationen fortalte Arbaugh om med sin hjerne at kunne flytte markøren på en computer og dermed for eksempel spille skak eller computerspillet "Civilization".

Men siden begyndte chippen delvist at frakoble sig Arbaughs hjerne. Det resulterede i, at mængden af data, som kunne overføres, blev mindsket.

Det fremgår af et blogopslag, som Neuralink har offentliggjort efter en henvendelse fra Wall Street Journal.

Chippen fungerer på den måde, at den opfanger elektriske signaler ved hjælp af meget tynde tråde med elektroder.

Nogle af trådene begyndte dog at "trække sig tilbage fra hjernen, hvilket resulterede i en nettonedgang i antallet af effektive elektroder". Det skriver Neuralink.

Det mindskede patientens evne til at styre markøren på computeren.

Neuralink siger dog nu, at problemet er løst.

Det er sket ved at gøre implantatet mere følsomt over for de neurale signaler.

Det står ikke umiddelbart klart, hvorfor trådene begyndte at trække sig tilbage.

Flere mennesker, som har kendskab til begivenhederne, siger til Wall Street Journal, at Neuralink har undersøgt, om der kan være kommet luft i Arbaughs kranie efter operationen - en tilstand kendt som pneumocephalus.

Problemerne lader ikke til at have udgjort en sikkerhedsrisiko for patienten. Men ifølge kilderne diskuterede man, om man måske skulle fjerne chippen.

Det var i maj sidste år i, at Neuralink af USA's Fødevare- og Lægemiddelstyrelse (FDA) fik grønt lys til at lave de første kliniske forsøg på mennesker. Arbaugh har været lammet siden en dykkerulykke i 2016.

