Eloperatør fyrer direktør efter fatalt strømsvigt i Texas

Flere end fire millioner mennesker stod uden strøm, da kulden ramte Texas. Nu får eldirektør sparket.

Direktøren for den største operatør af Texas' elnet er onsdag lokal tid blevet fyret efter katastrofale strømsvigt under ekstrem kulde i februar.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Bill Magness har stået i spidsen for Electric Reliability Council of Texas (Ercot) siden 2016, men efter voksende pres må Magness forlade organisationen.

I ti dage i februar blev Texas ramt af en usædvanlig lang periode med meget lave temperaturer.

Flere end fire millioner mennesker mistede strømmen, da det stod værst til, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Omkring 70 dødsfald er ifølge nyhedsbureauet AFP blevet tilskrevet kulden. Men det præcise tal kendes ikke. Visse andre medier melder om lavere tal.

Kritikken af Ercot har blandt andet lydt, at den katastrofale elkrise langtfra kom uden varsel.

Texas oplevede således under en lignende periode med ekstrem kulde i 2011, at tre millioner mennesker mistede strømmen.

Texas' justitsminister, republikaneren Ken Paxton, håber, at der med en ny ledelse kan blive rettet op på problemerne.

- Ercots beslutning om at fyre direktør Bill Magness er et signal om, at de tager ansvar for den katastrofe, som ramte vores delstat for to uger siden, siger Paxton i en Twitter-udtalelse.

- Denne beslutning giver mulighed for, at nye ledere mere effektivt kan forberede og målrette statens ressourcer, når farligt vejr rammer, tilføjer han.

Magness skal ifølge AP stå i spidsen for virksomheden i to måneder i en overgangsperiode.

Ercot bliver for tiden undersøgt af et undersøgelsesudvalg i Repræsentanternes Hus for organisationens mangel på forberedelse på det dårlige vejr, der medførte kaotiske tilstande i delstaten.

Her måtte hospitaler køre på strøm fra generatorer, og vand blev kørt ind for at fylde store beholdere op.

Sprængte vandrør og andre problemer i kulden medførte også, at store dele af vandnettet brød sammen.

/ritzau/