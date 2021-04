EMA afslører resultat af AstraZeneca-evaluering onsdag

Onsdag klokken 16 vil EMA offentliggøre undersøgelse af mulig sammenhæng mellem vaccine og blodpropper.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der står for at anbefale vacciner til brug i EU, holder pressemøde onsdag klokken 16.

Her vil agenturet fremlægge resultatet af undersøgelser af en mulig sammenhæng mellem AstraZeneca-vaccinen og blodpropper.

Det oplyser EMA i en udtalelse.

- EMA holder et virtuelt pressemøde om resultatet af EMA's sikkerhedskomités evaluering af sikkerheden af Vaxzevria i forhold til blodproptilfælde, skriver det europæiske agentur i en udtalelse.

Vaxzevria er navnet på coronavaccinen fra AstraZeneca.

Bekymringer om mulige alvorlige bivirkninger ved vaccinen fik i marts flere lande til at suspendere brugen af den.

Årsagen til bekymring er, at man har registreret nogle sjældne sygdomsforløb med blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader.

Flere lande har siden genoptaget brugen af AstraZeneca-vaccinen. I nogle lande er det sket med en opdateret anbefalet målgruppe, så den eksempelvis kun benyttes til personer på 65 år og derover.

I Danmark og Norge er vaccinen fortsat sat helt på pause.

EMA-chef Emer Cooke og andre højtstående medlemmer af agenturet vil deltage i onsdagens pressemøde, oplyser EMA.

Pressemødet kommer, dagen efter EMA's italienske vaccinedirektør blev citeret for at sige, at man havde set en sammenhæng mellem vaccinen og bivirkningerne. Det skete i den italienske avis Il Messaggero.

- Efter min mening kan vi nu sige, at det er klart, at der er en forbindelse til vaccinen. Men vi ved stadig ikke, hvad der udløser denne reaktion, sagde vaccinedirektør Marco Cavaleri til avisen.

EMA har insisteret på, at vaccinen fortsat kan anvendes. Fordelene ved vaccinen overgår ulemperne ved ikke at bruge den, har det lydt.

EMA har dog også hele tiden sagt, at det er muligt, at der er en sammenhæng mellem tilfælde af blodpropper og vaccinen.

