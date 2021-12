EMA anbefaler godkendelse af vaccinen fra Novavax

Godkendelse baner vej for en femte coronavirusvaccine i den europæiske region under forværret pandemi.

EU's medicinalmyndigheder, EMA, anbefaler en godkendelse af vaccinen fra Novavax. Den er godkendt til personer på over 18 år.

Dermed er der banet vej for en femte coronavirusvaccine i regionen på et tidspunkt, hvor pandemien er stærkt forværret af omikronvarianten.

Vaccinen fra Novavax, som er baseret i USA, er proteinbaseret. Data fra to store undersøgelser viser, at den har en effektivitet på omkring 90 procent, oplyser EMA. Der er for øjeblikket kun begrænset data om dens effektivitet over for omikronvarianten.

Vaccinen skal nu godkendes af EU-Kommissionen. Det opfattes som en formalitet.

Indtil nu har Novavax' vaccine blot været godkendt i Filippinerne og Indonesien. Selskabet har også søgt om godkendelse i EU, Storbritannien og en række andre lande.

En ansøgning i hjemlandet USA ventes inden årets udgang.

Novavax har været forsinket i sin ansøgningsproces, da selskabet, som i foråret færdiggjorde sine afgørende fase 3-studier med coronavaccinen, har været udfordret omkring udbygningen af vaccineproduktionen.

