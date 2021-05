EMA anbefaler vaccinen fra Pfizer/BioNTech til børn

De nye anbefalingerne fra EMA kommer efter et ekstraordinært møde i agenturets ekspertkomité fredag.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) siger, at den anbefaler vaccinen fra Pfizer/BioNTech til brug på børn, der er 12 år eller ældre.

Indtil nu har vaccinen kun været anbefalet til personer ned til 16 år.

De nye anbefalingerne fra EMA kommer efter et ekstraordinært møde i agenturets ekspertkomité fredag eftermiddag.

Pfizer/Biontechs coronavaccine er den første som er godkendt til brug for personer under 16 år i Europa. Det er op til hvert enkelt land at afgøre, hvorvidt de vil benytte vaccinen på børn.

I Danmark vil Sundhedsstyrelsen først tage stilling i sagen om et par uger.

USA og Canada har allerede åbnet for, at børn ned til tolv år kan få vaccinen. den.

Ifølge producenten har studier vist, at vaccinen giver god beskyttelse også hos børn.

Tyskland står klar til at vaccinere børn, der er 12 år eller ældre, mod coronavirus allerede i begyndelsen af juni.

Det stod klart, efter at forbundskansler Angela Merkel og landets 16 delstatsledere torsdag nåede til enighed om en plan for de yngre børn.

Her lød det, at børn på 12 år eller over skal kunne vaccineres fra 7. juni.

/ritzau/