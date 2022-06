EMA begynder evaluering af varianttilpasset Pfizer-vaccine

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har indledt en løbende evaluering af en ny udgave af Pfizer/BioNTechs coronavaccine tilpasset nye varianter.

Det skriver EMA i en meddelelse onsdag.

Det sker, mens flere omikronundervarianter er på fremmarch i Danmark og flere andre lande.

Der er dog endnu ikke sendt en egentlig ansøgning afsted om at få vaccinen godkendt.

EMA giver således heller ikke noget bud på, hvornår man måske kan regne med at se vaccinen i brug.

- Mens selskabet gør fremskridt i udviklingen af den tilpassede vaccine, så vil EMA modtage mere data, heriblandt data om immunresponsen på vaccinen samt data om dens virkning mod undervarianter, skriver EMA.

Endnu er der flere detaljer om vaccinen, der ikke kendes. Det vides således ikke, om den specifikt vil ramme "en eller flere SARS-CoV-2-varianter eller undervarianter".

En løbende evaluering giver under sundhedskriser EMA mulighed for at indsamle data fra forsøg, inden der er indleveret en ansøgning om at sende en vaccine på markedet.

Tre undervarianter af omikron har i maj haft markant vækst i Danmark. De hedder BA.5, BA.2.12.1 og BA.4.

Også i andre lande ses en lignende vækst af omikronvarianter.

Statens Serum Institut (SSI) vurderede for nylig, at BA.5 snart ventes at blive den dominerende variant i Danmark. Derudover slog man fast, at Danmark formentlig kan se frem til en generel smittestigning.

- Både BA.4 og BA.5 ser ud til at have mindre følsomhed over for både den immunitet, folk har fået via covid-19-vaccinerne, og immuniteten ved at have været smittet tidligere, sagde SSI’s faglige direktør, Tyra Grove Krause, i en pressemeddelelse.

