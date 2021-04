EMA: Mulig sammenhæng mellem Johnson-vaccine og blodpropper

Ligesom med AstraZeneca har EMA set mulig sammenhæng mellem sjældne blodpropper og Johnson & Johnson-vaccine.

Der er en mulig sammenhæng mellem Johnson Johnsons coronavaccine og sjældne tilfælde af blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader.

Sådan lyder vurderingen fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Det fremgår af en pressemeddelelse tirsdag.

Her lyder det også, at det anbefales, at risikoen for de sjældne blodpropper fremgår på produktet som en mulig bivirkning.

Vurderingen er blandt andet baseret på otte meldinger om alvorlige, sjældne blodpropper i USA. Én af de ramte er død. I alt har over syv millioner personer modtaget Johnson Johnson-vaccinen i USA.

EMA's vurdering af Johnson Johnson-vaccinen er den samme, som agenturet er nået frem til vedrørende coronavaccinen fra AstraZeneca.

EMA fastholder, at fordelene ved begge vacciner opvejer deres risici.

I Danmark har man valgt at droppe AstraZeneca-vaccinen, mens andre lande har indført bestemte aldersgrupper. Eksempelvis benytter Sverige fortsat vaccinen til personer på 65 år eller derover.

Johnson Johnson-vaccinen var tiltænkt en central rolle i det danske vaccinationsprogram. Danmark har således lagt billet ind på 8,2 millioner doser af vaccinen, som kun kræver et enkelt stik for at være effektiv.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om eller hvordan den vil blive brugt i Danmark. De eneste to, der bruges i dag, er fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

