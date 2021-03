EMA: Pfizer-vaccine kan transporteres ved frysertemperatur

Coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech kan opbevares ved almindelig frysetemperatur i to uger, siger EMA.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har opdateret sin anbefaling for, hvilken temperatur Pfizer/BioNTech-vaccinen skal opbevares ved.

Det oplyser EMA fredag i en pressemeddelelse.

Agenturet, der står for at anbefale vacciner til brug i EU, meddeler, at vaccinen i en periode på op til to uger kan opbevares ved almindelig frysetemperatur - svarende til mellem 15 og 25 minusgrader.

Tidligere har det lydt, at vaccinen altid skal opbevares ved mellem 60 og 90 minusgrader, hvilket kræver nogle særlige frysere.

Den ændrede anbefaling ventes at lette transporten af vaccinen og sætte mere skub i vaccineudrulningen på tværs af Europa.

EMA oplyser dog også, at vaccinen kun kan trækkes op af de ekstra kolde frysere i en enkelt periode på to uger. Den kan altså ikke adskillige gange skifte mellem de særlige frysere og de mere almindelige frysere.

/ritzau/