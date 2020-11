Embedsmand går af i USA's opgør om påstået valgsvindel

En højtstående embedsmand, Richard Pilger, skulle lede efterforskning om påstået valgsvindel, men har sagt op.

Den amerikanske justitsminister, William Barr, har givet tilladelse til, at føderale anklagere kan efterforske påstået svindel ved præsidentvalget, hvilket har fået en højtstående embedsmand, Richard Pilger, til at indgive sin afskedsbegæring.

Pilger skulle have ledet den omstridte efterforskning. Han siger, at han "beklageligvis må opsige sin stilling efter at have sat sig ind i den nye politik og dens følger".

Normalt er det de enkelte delstater, som skal tage sig af beskyldninger om valgsvindel, men justitsministeren siger, at det ikke er en fast og ufravigelig regel.

Ministeriet er gået ind i sagen, efter at præsident Donald Trump og en række af hans allierede har fremsat påstande om udbredt valgsvindel uden at fremlægge beviser.

Trump har ikke erkendt, at valget blev vundet af demokraten Joe Biden, som lørdag nåede op på over 270 valgmænd, hvilket sikrer ham fire år i Det Hvide Hus.

Dommere i Michigan og Georgia har afvist sagsanlæg fra Trump, og juridiske eksperter vurderer, at Trumps plan om at føre retssager ikke kan ændre valgets udfald.

Justitsminister William Barr skrev mandag i et brev, at "fantasifulde anklager om svindel og anklager, der er langt ude", ikke skal være grundlag for efterforskning.

Det fremgår ikke af brevet fra Barr, hvorvidt Justitsministeriet har afdækket uregelmæssigheder, som kan have påvirket valgets udfald.

En såkaldt valgsvindel-hotline oprettet af Trumps kampagnehold er blevet delvist saboteret af opkald fra folk, der har lavet grin med Trumps kampagnemedarbejdere i den anden ende. Det rapporterer flere amerikanske medier.

Trump-kampagnen mener, at hotlinen kan bidrage med nyt materiale.

