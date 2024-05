Embedsmand: Gaza-forhandlinger i Kairo ovre - Rafah-operation fortsætter

Israel anser denne forhandlingsrunde i Kairo om en våbenhvile i Gaza for at være afsluttet.

Det siger en højtstående israelsk embedsmand torsdag til nyhedsbureauet Reuters.

Dermed fortsætter en israelsk militæroperation som planlagt i Rafah og andre steder i Gaza, lyder det videre fra embedsmanden, som ikke står frem med navn.

Under den seneste forhandlingsrunde har Israel sagt til mæglerne, at landet har en række forbehold over for det våbenhvileforslag, som den militante palæstinensiske gruppe Hamas er kommet med. Det siger embedsmanden.

Torsdag har israelske kampfly og kampvogne rettet angreb mod flere områder i Rafah.

Der har siden tirsdag været forhandlere i Kairo fra Israel, Hamas, Egypten, USA og Qatar for at forsøge at nå frem til en våbenhvile i Gaza.

Hamas erklærede tidligere på ugen, at gruppen bakker op om mæglernes seneste våbenhvileforslag.

Planen indebærer frigivelse af israelske gidsler og et antal palæstinensere, som er fængslet af Israel.

Tidligere på ugen sagde Israel, at forslaget, som indeholder tre faser, er udvandet og uacceptabelt for Israel.

/ritzau/Reuters