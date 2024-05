Embedsmand: Israel vil genoptage gidselforhandlinger

En israelsk embedsmand siger til nyhedsbureauet AFP, at den israelske regering har en hensigt om at genoptage forhandlingerne om Gaza "i denne uge".

Målet er at sikre frigivelsen af gidsler.

Det er overvejelsen efter et møde i Paris mellem amerikanske og israelske embedsfolk.

- Der er en hensigt om at genoptage forhandlingerne denne uge, og der er en aftale, siger den israelske embedsmand, der ønsker at være anonym.

Vedkommende vil ikke fortælle nærmere, hvad det er for en aftale, og det fremgår ikke klart, hvad "denne uge" henviser til.

Men israelske medier fortæller, at chefen for Mossad - Israels hemmelige tjeneste - David Barnea skal have indgået en aftale om rammerne for nye forhandlinger med CIA's leder, Bill Burns, og Qatars premierminister, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.

Nyheden om en mulig genoptagelse af forhandlingerne kommer dagen efter, at Den Internationale Domstol beordrede Israel til at indstille sin offensiv i Rafah i det sydlige Gaza. Samtidig beordrede FN-domstolen Hamas i Gaza til at befri gidslerne.

Forhandlinger om en våbenhvile og frigivelse af gidsler gik i stå tidligere på måneden, efter Israel indledte sin offensiv i Rafah.

Krigen i Gaza brød ud, da Hamas og dets støtter 7. oktober angreb Israel, dræbte over 1170 mennesker og tog 252 gidsler og førte dem ind i den palæstinensiske landstribe.

121 befinder sig fortsat i Gaza. 37 af dem er ifølge den israelske hær døde.

Israels angreb i Gaza har ifølge de Hamas-styrede sundhedsmyndigheder kostet næsten 36.000 livet.

