Emiratarabiske AI-specialister køber andel i TikToks ejerselskab

Det emiratarabiske selskab G42, som specialiserer sig i kunstig intelligens, har købt aktier i den kinesiske virksomhed Bytedance, som ejer appen TikTok, for mere end 100 millioner dollar.

Det skriver finansmediet Bloomberg News natten til onsdag dansk tid.

Købsbeløbet værdisætter Bytedance til omkring 220 milliarder dollar, skriver mediet. Det svarer til 1525,4 milliarder danske kroner.

Præcis hvor Bloomberg har informationerne fra er ukendte. Mediet citerer unavngivne kilder "med kendskab til sagen", skriver nyhedsbureauet Reuters.

Værdiansættelsen på 220 milliarder dollar er et betydeligt nøk nedad fra de 300 milliarder dollar, som Bytedance satte sin egen værdi til, da det påbegyndte et aktietilbagekøbsprogram sidste år.

Bytedance ejer TikTok, som i de seneste år er blevet en af verdens mest populære apps inden for sociale medier.

Selskabet er dog kommet under kras kritik i løbet af særligt det seneste år, fordi der er mistanke om, at det videregiver data fra TikTok-brugere til den kinesiske regering.

G42 ejes gennem selskabet 42XFund, og begge kontrolleres af sheik Tahnoon bin Zayed al Nahyan. Ud over sin rolle som forretningsmand fungerer han som sikkerhedsrådgiver for regeringen i De Forenede Arabiske Emirater.

Ifølge Bloomberg var G42 ikke det eneste selskab, som erhvervede sig en andel af Bytedance på købstidspunktet. Også en anden investor skulle have købt en andel. For det andet køb skulle værdiansættelsen have lydt på 225 milliarder dollar.

Bloomberg skrev desuden tirsdag ifølge Reuters, at TikTok overvejer at blive adskilt fra Bytedance. Det skulle ifølge mediet være en slags forsoningsmanøvre rettet mod USA, hvor flere dele af embedsværket har forbudt appen på arbejdstelefoner. Der har desuden været snak om et regulært forbud på national plan mod appen.

