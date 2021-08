En 20 år lang æra er forbi i Afghanistan

Terrorangrebet 11. september 2001, hvor over 2900 mennesker blev dræbt, blev startskuddet til det, der skulle vise sig at blive en 20 år lang krig i Afghanistan.

Men nu er der sat et punktum for krigen. Det står klart, efter at de sidste amerikanske soldater har forladt landet.

Det sidste amerikanske C-17-transportfly lettede fra Hamid Karzai International Airport i Afghanistans hovedstad, Kabul, klokken 23.59 mandag lokal tid.

- I de sidste 17 dage har vores soldater udført den største evakuering i amerikansk historie og evakueret over 120.000 amerikanske statsborgere, udenlandske allierede og afghanske allierede.

Det udtalte USA's præsident, Joe Biden, i en erklæring mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- De har gjort det med uovertruffet mod, professionalisme og beslutsomhed. Nu er vores 20 års tilstedeværelse i Afghanistan afsluttet.

Den seneste tid har vestlige lande haft travlt med at evakuere personer ud af landet, og deadline, som er bestemt af USA, har været 31. august.

- Vi har ikke fået alle ud, som vi ønskede at få ud, erkendte general Kenneth F. McKenzie i forbindelse med USA's afslutning på tilbagetrækningen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dog tilføjede han, at Taliban har været "hjælpsom og nyttig" over for USA, når det kommer til at få lukket de amerikanske militæroperationer i Afghanistan ned.

Den militante bevægelse erklærede sejr over de afghanske regeringsstyrker 15. august, efter den havde indtaget Kabul som den sidste store bastion i landet.

Og nu hvor den sidste amerikanske soldat har forladt Afghanistan, har landet opnået "fuldkommen uafhængighed".

Det sagde Qari Yusuf, som er talsmand for Taliban, sent mandag aften dansk tid ifølge Al Jazeera TV, efter at det sidste C-17-transportfly var lettet fra Kabul.

Anas Haqqani, en af Talibans ledere, skrev også på det sociale medie Twitter:

- Vi skrev historie igen. USA og Natos 20 år lange besættelse af Afghanistan sluttede i aften. Jeg er meget glad for, at jeg efter 20 års hellig krig, opofrelser og modgang med stolthed kan opleve disse historiske øjeblikke.

Imens lykønskede en anden Taliban-talsmand, Zabihullah Mujahid, "alle afghanere med frigørelsen og uafhængigheden fra den amerikanske besættelse".

Sent mandag aften dansk tid sagde en talsmand for Taliban ifølge nyhedsbureauet AP, at gruppen havde taget kontrol over lufthavnen i Kabul.

Samtidig fortæller vidner, at der kunne høres skud i Kabul, da nyheden om den amerikanske tilbagetrækning blev offentliggjort i Taliban-venlige medier.

Efter USA's exit udtalte talsmand Zabihullah Mujahid ifølge AFP:

- Vi ønsker gode relationer til USA og verden. Vi byder gode diplomatiske relationer med dem alle velkommen.

Det er stadig uvist, hvilken styreform Taliban vil lede Afghanistan efter. Men det frygtes, at den bliver en gentagelse fra det fundamentalistiske styre, som hærgede, da bevægelsen sad på magten i landet fra 1996 til 2001.

Dengang måtte kvinder ikke gå i skole, samt stening og afhugning af hænder var blandt styrets strafmetoder.

/ritzau/