En ældre person er omkommet efter jordskred i Norge

Et hus i Valsøyfjorden i Norge blev fredag aften revet med af et jordskred.

En ældre person er omkommet, oplyser norsk politi ifølge det norske nyhedsbureau NTB. Yderligere fem personer har modtaget behandling af sundhedsvæsenet. Ifølge NRK er et barn iblandt dem.

To personer var fanget i huset. De blev hentet ud fredag aften.

- Arbejdet ved det jordskredsramte hus i Valsøyfjord er færdigt for aftenen, oplyser politiets indsatsleder på stedet, Håkon Flor, til NKR omkring klokken 23.

Klokken 19.30 blev beredskabspersonalet oplyst om, at et cirka 200 meter langt og 20 meter bredt område havde fejet dele af et hus væk i området Trøndelag.

Billeder viser, at halvdelen af huset blev knust af skredet.

I alt var seks personer involveret i hændelsen. Der befandt sig mennesker både i og omkring huset, da skredet skete. Først blev der redegjort for fire personer, men lidt før klokken 22.30 blev det bekræftet, at også de sidste to personer, som var inde i huset, var hentet ud.

Der gik omkring tre timer fra, at jordskreddet fandt sted, til at meldingen, om at alle seks var fundet, kom.

Redningsarbejdet er blevet beskrevet som vanskeligt af indsatsleder Andreas Ingsøy over for den norske avis Dagbladet. Under arbejdet blev jorden ved med at skride. Derfor måtte redningsmandskabet tage sig forholdsregler.

Et stort redningsmandskab blev sendt til stedet, efter meldingen om jordskred kom. Her deltog blandt andre politiet, brandvæsnet og ambulancer. Også droner og hundepatruljer deltog.

Jordskreddet har ramt motorvejen E39. Vejen er kort før midnat fredag aften stadigvæk lukket ved ulykkesstedet.

Der bygges på en ny motorvej tæt på ulykkesstedet. Det er ifølge myndighederne endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt arbejdet har haft indflydelse på jordskreddet.

/ritzau/