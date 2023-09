En af Sydafrikas sidste ledende apartheidmodstandere er død

En af sydafrikansk politiks markante og kontroversielle skikkelser gennem årtier, Mangosuthu Buthelezi, er død.

Det oplyser Sydafrikas præsidentkontor lørdag.

Buthelezi blev 95 år.

Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, kalder Buthelezi en "enestående leder" og en person, der "spillede en afgørende rolle i vort lands historie i syv årtier".

Buthelezi stod i spidsen for den politiske del af zulubefolkningens frihedskamp mod Sydafrikas apartheidstyre.

Han kom på kant med African National Congress (ANC) og forlod partiet for i stedet at stifte sit eget parti, Zulu Inkhata, i 1975. Det var han formand for helt frem til 2019.

Partiet placerede sig på højrefløjen i det politiske spektrum, der kæmpede imod det hvide apartheidregime.

Buthelezi var en kontroversiel figur. Hans modstandere betragtede ham som en krigsherre, mens zulubefolkningen så ham som visionær.

Han var imod internationale sanktioner mod Sydafrika, fordi han mente, at de ville gøre vilkårene værre for den sorte befolkning.

I stedet opfordrede han til flere internationale investeringer i Sydafrika. Det var noget, der vakte andre apartheidmodstanderes vrede.

I 1980'erne og i tiden omkring apartheidregimets fald i begyndelsen af 1990'erne var der voldsomme sammenstød mellem de politiske grupperinger, der ofte var knyttet til de forskellige etniske grupper.

Tusindvis af tilhængere af ANC og Zulu Inkhata blev dræbt, og Sydafrika var på randen af en borgerkrig.

Men det lykkedes at få samlet de forskellige grupper, til dels under Nelson Mandelas lederskab som Sydafrikas første valgte sorte præsident.

Mandela og Buthelezi begravede stridsøksen, og Buthelezi blev indenrigsminister i Mandelas regering.

Han er en af de længst siddende parlamentarikere i Sydafrika.

/ritzau/AFP