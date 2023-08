En af USA's strengeste abortlove bliver midlertidigt lempet

En dommer i Texas har midlertidigt indført lempelser af delstatens abortlovgivning, der anses som en af de strengeste i USA.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dommeren, Jessica Mangrum, har vurderet, at den gældende lovgivning ikke er præcis nok og derfor skaber forvirring hos delstatens læger.

Lovgivningen i Texas siger normalt, at alle aborter er forbudt bortset fra under særligt alvorlige medicinske omstændigheder.

Disse omstændigheder har dog vist sig svære at vurdere.

Derfor har en gruppe kvinder og læger lagt sag an mod delstaten Texas.

Selve retssagen ventes først at begynde i marts næste år, men allerede fredag indførte dommeren altså en midlertidig lempelse af loven.

Kendelsen betyder ifølge AFP, at læger nu i højere grad får frihed til selv at vurdere, om en abort kan retfærdiggøres.

Lægerne skal blandt andet vurdere, om graviditeten betyder, at kvindens "liv og/eller helbred (herunder fertilitet)" bringes i fare.

Kendelsen ventes at blive appelleret af delstaten Texas.

Texas indførte den strenge abortlovgivning kort efter en skelsættende afgørelse i den amerikanske Højesteret i 2022.

Her blev den såkaldte Roe v. Wade-afgørelse fra 1973 omstødt. Den havde indtil sidste år sikret kvinder i USA retten til fri abort.

I forbindelse med retssagen i Texas har flere vidner fortalt, hvilke konsekvenser delstatens strenge abortlovgivning har haft for dem.

Blandt dem er Amanda Zurawski, som sagen er blevet opkaldt efter.

Hun har i retten fortalt, at hun fik nej til en abort, selv om hendes vand var gået meget tidligt i graviditeten, og barnet ikke ville overleve.

Hun fik at vide, at lægen "ikke kunne gribe ind, fordi barnets hjerte stadig bankede, og at igangsætte fødslen ville opfattes som ulovlig abort".

Læger, der dømmes for at udføre ulovlig abort i Texas, risikerer op til 99 års fængsel, bøder på op til 100.000 dollar og at få frataget deres licens.

