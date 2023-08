En af verdens travleste lufthavne slår rejsetal fra før corona

Rejsetrafikken i Dubais lufthavn, der er en af verdens travleste, var i første halvdel af 2023 på et højere niveau end i 2019 - før coronapandemien.

Det fremgår af lufthavnens passagertal for årets første seks måneder.

Der var 41,6 millioner rejsende på besøg i lufthavnen fra januar til og med juni 2023. Det var en smule højere end i den tilsvarende periode i 2019.

Det er samtidig en stigning på cirka 50 procent fra de 27,9 millioner besøgende i første halvdel af 2022.

- Mens vi stadig prøver at komme tilbage på benene og nu ser, at trafikken overgår niveauet fra før pandemien, så bestræber vi os på, at alle gæster i lufthavnen skal forlade den med et smil, siger Paul Griffiths, der er administrerende direktør i lufthavnen, i en udtalelse.

Dubai var før coronakrisen verdens travleste internationale lufthavn.

- Dubais lufthavn er optimistisk i forhold til efterspørgslen og forventer rekordtal i løbet af vintersæsonen. Vi forbereder os på en ekstraordinært travl sidste del af året, lyder det fra lufthavnen.

Den samlede forventning til antal besøgende i hele 2023 er blevet opjusteret fra 83,6 millioner til 85 millioner, oplyser lufthavnen.

Det vil være blot 1,6 procent færre rejsende end i 2019.

Der var over 200.000 flyvninger til og fra lufthavnen i Dubai i første halvdel af 2023. Det var 30,2 procent flere end i samme periode sidste år.

Indien var i årets første seks måneder den mest populære destination med omkring seks millioner passagerer. Herefter kom Saudi-Arabien (3,1 million), Storbritannien (2,8 millioner) og Pakistan (2 millioner).

Mange rejsende fra Danmark kommer også forbi lufthavnen i Dubai som led i rejser mod eksempelvis Asien og Australien.

Dubai er den største by i landet De Forenede Arabiske Emirater, der består af i alt syv emirater. Dubai er hovedstad i det emirat, der også hedder Dubai.

Der er omkring 3,5 millioner indbyggere i Dubai.

